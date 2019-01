Recordomzet aan transfers in 2018

Vorig jaar was werd volgens cijfers van wereldvoetbalbond FIFA voor 7 miljard dollar (6,13 miljard euro) aan transfers gedaan, meldt wereldvoetbalbond FIFA. Dat is 10,3 procent meer dan 2017, dat tot dusver als recordjaar gold.

In 2018 werden in totaal 16.533 transfers genoteerd, tegen 15.657 in het voorgaande jaar. Brazilië is de koploper, zowel bij uitgaande als inkomende transfers.

Topcompetities

De vijf grootste competities - Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk - gaven in die volgorde het meeste geld uit aan transfers. Engelse clubs betaalden alleen al bijna 2 miljard dollar voor nieuwe spelers. Nederland staat op de mondiale lijst negende met 128 miljoen dollar aan besteed transfergeld.

Frankrijk is juist de koploper in het verkopen. De Franse clubs (936 miljoen dollar) verslaan Engeland nipt met iets meer dan 1 miljoen dollar. Spanje is derde met 908 miljoen dollar aan verkopen. Nederland verkocht in 2018 voor 158 miljoen dollar.

Verlies

Opvallend is dat drie topcompetities (Italië, Spanje en Engeland) per saldo veruit de meeste verliezen maken op transfergebied. Engeland staat helemaal onderaan het lijstje met een verlies op transfers van ruim 1 miljard dollar. Spanje staat voorlaatste (-446 miljoen) en Italië (-324 miljoen) staat daar net boven.

Nederland staat van alle landen op de 16e plaats met een winst van 30 miljoen dollar (26,3 miljoen euro).