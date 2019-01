Hoogma van Hoffenheim naar FC St. Pauli

FC St. Pauli huurt de 20-jarige Nederlandse verdediger voor de rest van dit seizoen van TSG 1899 Hoffenheim.

Hoogma kwam dit seizoen in de competitie maar in twee wedstrijden in actie voor Hoffenheim, dat de Nederlandse jeugdinternational in de zomer van 2017 van Heracles Almelo over nam.

FC St. Pauli zocht een verdediger na het wegvallen van de geblesseerde Philipp Ziereis. De club staat voorlopig derde in de tweede Bundesliga, achter Hamburger SV en 1. FC Köln.