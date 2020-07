Max Verstappen na bizar begin toch op podium in Hongarije

Nog voordat de race officieel begon was er paniek in de tent van Red Bull. Verstappen gleed namelijk in de opwarmronde van de baan en schoof met zijn RB16 in de banden, met flinke schade als gevolg. Het leek er even op dat de Nederlander niet van start kon gaan op de Hungaroring.

Wonder boven wonder kregen de monteurs vlak voor de start de bolide van Verstappen toch gerepareerd. Gelukkig maar voor de Nederlander, die op een nat circuit een uitstekende start kende en vier posities opschoof naar plek 3. Even later zag Verstappen zelfs alleen nog Hamilton voor zich.

Chaos

Het was een behoorlijke chaos in het begin van de Grand Prix van Hongarije. Er heerste veel twijfel over voor welk type banden er gekozen moest worden. De coureurs gingen op regenbanden van start, maar ruilden deze binnen een paar ronden alweer in voor softs, mediums of de harde band.

De gehavende bolide van Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

De donkere wolken bleven boven het circuit zweven, een regenbui hing in de lucht. In de tussentijd reed Hamilton weg van de rest en bouwde hij op een derde van de race een ruime voorsprong op Verstappen, die op zijn beurt weer een fikse voorsprong had op de rest van het veld.

Hamilton oppermachtig

Ondanks de regenachtige weersvoorspellingen, bleef het toch droog in Boedapest en werd de Grand Prix van Hongarije in de voorhoede een herhaling van zetten. Net zoals bij de GP van Oostenrijk reed Verstappen namelijk op een tweede plaats - op ruime afstand van Hamilton - en kroop Valtteri Bottas in zijn Mercedes steeds dichter op de staart van de Nederlander.

Verstappen was zich net aan het voorbereiden op een gevecht met de Fin, maar die klaagde steeds meer over zijn banden (mediums) en dook de pits in. Verstappen koos ervoor om op zijn harde banden door te blijven rijden. Bottas moest zijn inhaalrace dus weer opnieuw beginnen, maar deed dit wel met banden die veertien ronden verser waren dan die van de Limburger. In de laatste ronde deed Bottas een aanval, maar het was niet genoeg om Verstappen in te halen.

Lewis Hamilton reed van begin tot eind probleemloos naar de overwinning. Ⓒ ANP/HH

In de tussentijd was de voorsprong van Hamilton zo groot, dat hij vlak voor het einde van de Grand Prix nog een pitstop kon maken om een gooi te doen naar de snelste raceronde voor een extra punt in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit wist hierin te slagen en schreef tevens de GP van Hongarije probleemloos op zijn naam. Verstappen finishte als tweede, gevolgd door Bottas.

Programma

Na drie weken racen op rij heeft de Formule 1 volgende week een ’rustweekeinde’. Vervolgens trekt de karavaan naar Engeland, waar op 2 en 9 augustus op Silverstone (net als eerder in Oostenrijk) twee achtereenvolgende Grand Prixs op hetzelfde circuit op het programma staan.

