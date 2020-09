Lionel Messi wil einde aan geruzie bij FC Barcelona

De 33-jarige Messi laat zich sinds vorig jaar regelmatig negatief uit over de club waar hij vrijwel zijn hele leven heeft gevoetbald. Hij haalde dit jaar onder meer uit naar technisch directeur Eric Abidal en voorzitter Bartomeu en liet hij zich kritisch uit over zijn medespelers. Vrijdag uitte hij op sociale media nog zijn onvrede over het vertrek van Luis Suárez naar Atlético Madrid.

Messi verwijst in het interview ook naar afgelopen zomer, toen hij een vertrek bij de Catalaanse club probeerde te forceren. Dat mislukte doordat hij niet onder zijn contractbepalingen vandaan kon. „Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn fouten”, stelt hij. „Als ze zouden bestaan, waren die alleen maar bedoeld om een beter en sterker FC Barcelona te creëren.”