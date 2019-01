Schuurman haalt uit naar Feyenoord: ’Het was schandalig’

Schuurman heeft voor drie seizoenen getekend bij FC Dordrecht. De aanvallend ingestelde middenvelder is maar al te blij dat hij de club heeft kunnen verlaten. „Het was schandalig”, vertelt Schuurman tegen RTV Rijnmond over de wedstrijden en trainingen van Jong Feyenoord.

’Schandalig’

Schuurman wil vooral weer minuten gaan maken in een eerste elftal. „Het is zaak voor mij om veel te spelen. Bij Jong Feyenoord trainden we soms met zes man, zonder keepers. Trainers moesten zelfs meedoen. Dat was schandalig, dus daar wilde ik eigenlijk het liefste snel weg.”

Schuurman kiest nu vooral voor zijn sportieve carrière. „Het bevalt mij goed hier. Het is een mooie club met veel ambitie. Ik wilde eigenlijk in de zomer al weg, maar ik ben toch gebleven. Ik zat in niemandsland. We speelden weinig wedstrijden en dat was niet goed voor mijn ontwikkeling”, zegt Schuurman, die zelfs overwoog zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. „Die gedachte was wel weer snel verdwenen. Voetballen blijft toch het leukste wat er is.”

Toptalent

De 21-jarige rechtspoot werd gezien als een van de grootste talenten die bij Feyenoord in de jeugdopleiding rondliep. Hij heeft echter de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken en kwam slechts één keer in actie voor het eerste elftal van Feyenoord. Tussentijds werd Schuurman ook nog verhuurd aan NEC en Willem II.