Boer maakt zich op voor eerste buitenlandse avontuur

De club uit Cyprus en PEC Zwolle, de huidige werkgever van Boer, zijn dichtbij een huurovereenkomst voor een halfjaar. Het zou het eerste buitenlandse avontuur van de doelman betekenen. Voordat Boer zichzelf definitief kan melden in Cyprus moeten eerst nog de laatste plooien in het contract gladgestreken worden.

Technische staf

Na het halve jaar bij Famagusta, waar Jürgen Streppel de trainer is, keert de ervaren sluitpost terug bij de Zwolse club om in de zomer een functie in de technische staf te gaan bekleden.

Stuivertje wisselen

Boer is momenteel bezig aan zijn vijftiende seizoen bij PEC. Tussendoor maakte hij een uitstapje naar Amsterdam, waar hij bij Ajax van 2014 tot en met 2017 als reserve doelman onder contract stond. Daarna keerde hij weer terug bij zijn oude liefde uit Zwolle.

Dit seizoen ging de 38-jarige keeper de concurrentiestrijd aan met Mickey van der Hart. De inmiddels ontslagen John van ’t Schip koos in eerste instantie voor Van der Hart, maar kwam halverwege de eerste seizoenshelft op zijn beslissing terug en posteerde Boer weer onder de lat.

Het is flink stuivertje wisselen geweest bij PEC. Onder de nieuwe trainer Jaap Stam kreeg Van der Hart namelijk weer de voorkeur en moest Boer vanaf de bank toekijken.