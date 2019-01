Ploegleider veelbesproken renner Keisse is woedend

Keisse (36) werd door de organisatie van de Ronde van San Juan na afloop van de derde etappe uit koers gezet. Aanleiding was een controversiële foto waardoor de Belgische renner sinds maandag in een mediastorm was beland. De coureur had een suggestieve houding aangenomen op een foto met een vrouwelijke bediende van een plaatselijke koffiebar, met een hand in zijn nek en zijn kruis (dicht) tegen haar. De vrouw kon er niet om lachen en stapte naar de politie.

Dinsdag bood Keisse op een persconferentie zijn verontschuldigingen aan, maar dat mocht niet baten.

Lefevere reageert woest op de beslissing van de Argentijnse wedstrijdorganisatie en overweegt zijn team, waartoe ook Belgisch toptalent Remco Evenepoel behoort, terug te trekken uit de wedstrijd. „Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. „We bekijken nog wat het UCI-reglement zegt, en dan zullen we snel beslissen of we straks nog starten of niet. De ploeg moet om 7 uur Argentijnse tijd vertrekken in het hotel – dat is over een halfuur al.”