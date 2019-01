Gaviria vroeg in vorm

De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates bleef donderdag in de vierde etappe in de sprint de Slowaak Peter Sagan net voor. Gaviria had maandag in Argentinië ook de openingsetappe gewonnen. De Fransman Julian Alaphilippe was de snelste in de tweede en derde rit.

Voor UAE Emirates, de nieuwe ploeg van Gaviria, is het de derde overwinning dit seizoen. In de Tour Down Under had de Belg Jasper Philipsen de ploeg al voor de eerste keer laten juichen.

Alaphilippe blijft leider in de Ronde van San Juan, die vrijdag verder gaat met een bergetappe. De aankomst is bergop.