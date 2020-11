Video: Ajacied Nico Tagliafico herdenkt Diego Maradona met ’Live is Life’ in ArenA

Niet alle voetballiefhebbers zullen weten dat ’Live is Life’ een nummer is van de Oostenrijkse band Opus. Voor hen is de song wel onlosmakelijk verbonden aan het duel tussen Bayern München en Napoli op 19 april 1989, toen Maradona het olympisch stadion in Beieren betoverde met de moeder aller warming-ups.

Terwijl zijn ploeggenoten zich in het zweet werkten, trakteerde Maradona de aanwezige toeschouwers met een nooit vertoonde balletuitvoering met een bal. Ook de Duitse fans keken ademloos toe hoe de Argentijnse vedette van Napoli het speeltuig nonchalant van voet naar schouder liet stuiteren. Op het ritme van ’Live is Life’. Zelfs zijn losse schoenveters dansten mee, totdat Maradona de bal een tijdje stil op zijn voorhoofd liet liggen.

„Ik voel dat dit zware dagen worden. vooral voor het Argentijnse volk”, aldus Tagliafico tegenover Ajax TV. „ Ik heb het geluk dat ik Diego ooit heb kunnen ontmoeten, in tegenstelling tot velen anderen. De vreugde die hij ons gaf is met niets te vergelijken. Het is een groot verlies voor ons, maar we moeten door en hem voor altijd als een legende beschouwen.”

Tagliafico jongleerde woensdagavond ook even met de bal, maar uiteraard niet zoals Maradona. Daarom besloot de verdediger al snel slechts op het ritme van het liedje te bewegen. Een beetje houterig. Na iedere trapoefening een klein sprongetje. „Maar van Maradona was er ook maar een van”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag even later met een zege van 3-1 op zak. „Het nieuws van zijn overlijden was voor ons al een shock. Maar ik ben vlak voor de wedstrijd wel even met Tagliafico en Martínez gaan praten”, zei hij over zijn Argentijnse spelers. „Tagliafico wilde graag ’Life is Live’ horen. Dat hebben we geregeld.”

Maradona is ook voor Ten Hag onlosmakelijk verbonden aan het nummer van Opus. „Natuurlijk”, erkende hij. „Maradona is ’Live is Life’. Maar als we het over hem hebben, dan denk ook een beetje aan het WK van 1982 en uiteraard aan Barcelona. Maar nog veel meer aan Napoli en het WK van 1986. Hij is de enige speler die zijn land bijna in zijn eentje wereldkampioen heeft gemaakt. Dat is ongekend.”

Is Pelé, Johan Cruijff, Maradona of Lionel Messi de beste speler ooit? Ten Hag wil zich niet in die discussie mengen.„Alleen al omdat ze allemaal in een andere tijd hebben gespeeld”, antwoordde hij. „Pelé heeft meer dan duizend doelpunten gemaakt en is drie keer wereldkampioen geworden. Maar heeft hij zijn ploeg zo gedelegeerd als Johan Cruijff of Franz Beckenbauer? Messi speelt in een tijd dat het nog sneller gaat. Maar Maradona was een pure individualist. Daar is er geen tweede van.”

