PSG meldt zich voor speler Jong Ajax

De 18-jarige linksback had een aflopend contract bij Ajax en wilde niet bijtekenen. Bakker heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer. Ondanks alle verdedigende problemen kreeg Bakker geen kans, dus lijkt een verkoop het beste voor beide partijen.

Mitchel is de zoon van Edwin Bakker, die in de jaren 80 debuteerde als 17-jarige in het eerste bij Ajax. Door een gecompliceerde beenbreuk kwam zijn carrière nooit echt van de grond.

PSG lijkt de laatste tijd nogal expliciet te jagen op jonge Nederlandse talenten, want Levi Opdam, vorig jaar nog speler van Jong AZ, tekende gisteren een contract voor een half jaar bij de Parijzenaren.