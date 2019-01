RC Strasbourg naar finale Franse League Cup

Het team van trainer Thierry Laurey was woensdag voor eigen publiek met 3-2 te sterk voor Girondins Bordeaux. En Avant de Guingamp, hekkensluiter in de hoogste Franse competitie, bereikte een dag eerder ten koste van AS Monaco de finale al.

Halverwege leidde Bordeaux nog door een treffer van de Sengalees Younousse Sankharé. Na rust liep de thuisclub snel weg. Tussen de 49e en 61e minuut scoorde Strasbourg drie keer. De doelpunten kwamen op naam van Ludovic Ajorque en Lebo Mothiba (twee keer). Bordeaux scoorde in de slotfase via Jimmy Briand nog tegen.

De vorige vijf seizoenen won Paris Saint-Germain de Coupe de la Ligue. De topclub uit Parijs strandde dit keer in de kwartfinales tegen En Avant de Guingamp.