Soap rond Keisse en Quick-Step nog niet voorbij

De ploeg van Deceuninck-Quick Step ’boycot’ hiermee de organisatie. Al is het volgens woordvoerder Alessandro Tegner geen protestactie door de uitsluiting van Iljo Keisse.

„Dit is geen protest. Onze renners voelden zich een beetje moe en niet zo goed in hun vel na de stress en de inspanningen van de afgelopen dagen, dus besloten we hen niet naar de podiumceremonie te laten gaan.”

De UCI-regels schrijven echter wel voor dat leiders van klassementen in rondes verplicht zijn om deel te nemen aan de podiumceremonie. „Tenzij ze zich ziek of niet goed voelen”, zegt Tegner.

De woordvoerder kwam ook nog eens terug op de uitsluiting van Keisse. „Iedereen wat er gebeurd is. Iljo heeft zich daarvoor al uitgebreid geëxcuseerd, en dat vonden wij voldoende om de zaak te laten rusten. Toen Iljo de melding kreeg dat hij niet meer mocht starten, was hij uiteraard niet blij.”

