Sporting en Keizer raken verder achterop

Het team van de Nederlandse trainer Marcel Keizer kwam woensdag bij Vitória Setúbal niet verder dan 1-1 en blijft op de vierde plaats staan.

De Venezolaan Jhonder Cadiz maakte in de 24e minuut het openingsdoelpunt. Oud-international Bas Dost redde in de 80e minuut, met zijn elfde doelpunt dit seizoen in de competitie, een punt voor Sporting. De club uit Lissabon stond op dat moment al met een speler minder op het veld na een directe rode kaart in de 55e minuut voor verdediger Stefan Ristovski.

Sporting heeft na negentien speelronden vier punten minder dan Braga en vijf minder dan Benfica. FC Porto kan later op woensdag de voorsprong op Sporting tot tien punten vergroten. De koploper speelt een thuiswedstrijd tegen Belenenses.

Keizer behaalde zaterdag zijn eerste prijs als coach van Sporting. De club won in de finale van de Taça de Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal, na strafschoppen van FC Porto. Sporting zit ook nog in de halve finales van het eerste bekertoernooi. Daarin is Benfica de opponent.