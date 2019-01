Real Betis naar halve finale Spaanse beker

De extra tijd was nodig omdat er na 90 minuten 1-1 op het scorebord stond. Dat was dezelfde uitslag als in het eerste duel.

De Braziliaan Léo Baptistão opende na ruim een half uur de score voor Espanyol. De 1-1 kwam een kwartier voor tijd op naam van de Argentijn Giovani Lo Celso.

Al in het eerste deel van de verlenging liep Real Betis uit door treffers van Sergio Léon en Aïssa Mandi. Even daarvoor was Marc Roca van Espanyol uit het veld gestuurd.