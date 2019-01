Video: Cillessen stopt strafschop

Nadat Cillessen eerst al een onwaarschijnlijk redding maakt in het bekerduel met Sevilla, krijgt zijn ploeg FC Barcelona een penalty tegen.

Ever Banega zet zich achter de bal, maar de sluitpost pakt het schot op prachtige wijze.

En dat is niet voor het eerst inmiddels. De laatste drie penalty's tegen Cillessen gingen er allemaal niet in, terwijl de 26 van de 27 daarvoor er allemaal wél in gingen.