De Roon en Hateboer stunten tegen bekerhouder ’Juve’

Hans Hateboer en Marten de Roon hadden allebei een basisplaats bij Atalanta. De Nederlanders zagen de Belg Timothy Castagne in de 37e minuut de score openen. Vrijwel direct daarna verdubbelde de Colombiaan Duvan Zapata de voorsprong.

Juventus raakte, toen het nog 0-0 stond, verdediger Giorgio Chiellini met een blessure kwijt. Na rust wist het elftal van trainer Massimiliano Allegri de nederlaag niet meer te voorkomen. Zapata zorgde in de slotfase met zijn tweede treffer zelfs voor 3-0. Hateboer kreeg in de tweede helft een gele kaart en De Roon werd in blessuretijd gewisseld.

Juventus behaalde de laatste vier seizoenen in Italië de 'dubbel', de winst van de landstitel en de nationale beker.

Eerder bereikten AC Milan en Fiorentina de halve finales van de Coppa Italia. Internazionale of Lazio voegt zich daar donderdag als vierde bij.