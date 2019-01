Barcelona wervelt langs Sevilla

Lionel Messi krijgt bezoek van meerdere spelers van Sevilla. Ⓒ Hollandse Hoogte

BARCELONA - Met Jasper Cillessen als uitblinker heeft Barcelona in de kwartfinale van het Spaanse bekertoernooi Sevilla uitgeschakeld. Het werd in Camp Nou 6-1, ruim voldoende na de eerdere nederlaag (0-2) in Sevilla.