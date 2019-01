AA Gent via strafschoppen naar bekerfinale

Het eerste duel was in 2-2 geëindigd. Dezelfde stand stond in Oostende na 90 minuten op het scorebord.

Na iets meer dan een half uur leidde de thuisclub al met 2-0. Tom De Sutter en Fashion Sakala scoorden. Vlak voor tijd maakte Alexander Sørloth de 2-1, in blessuretijd dwong Roman Bezus de verlenging af.

Richairo Zivkovic speelde in de basis bij Oostende. Hij werd in de 88e minuut gewisseld.

KV Mechelen, uitkomend op het tweede niveau, plaatste zich eerder al voor de eindstrijd. De finale wordt op 1 mei in Brussel gespeeld.