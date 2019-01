Kleine fans blij met Ajax-idolen

Even geconfronteerd met de harde werkelijkheid blijken de wonden bij de Ajacieden door het verlies tegen Feyenoord inmiddels gelikt te zijn. De kleine fans waren zo blij met de ontmoeting met hun voetbalidolen dat het verlies in Rotterdam snel was vergeten bij het zien van alle lachende gezichten. Heel Ajax met Ajax Foundation-ambassadeur John Heitinga – hij liet zien een talentvolle quizmaster te zijn – beloofde beterschap tegen VVV-Venlo zaterdag in de Johan Cruijff ArenA.

De Amsterdammers moeten de draad weer oppakken in de Eredivisie, na de ontluisterende 6-2 nederlaag in De Kuip. Daardoor liep de achterstand op koploper PSV weer op tot vijf punten. De wedstrijd tegen de Venlonaren, die met de huidige zevende plaats verrassend goed presteren onder trainer Maurice Steijn, begint zaterdag om 19.45 uur.