Max Verstappen: ‘Proberen Mateschitz trots te maken’

,,Dit is vreselijk nieuws”, reageerde Verstappen. ,,Hij heeft zoveel betekend voor Red Bull en voor de hele Formule 1 in het algemeen. En ook voor mijn loopbaan en eigenlijk voor mijn hele leven. Dit is een heel moeilijke dag voor ons. We gaan proberen hem morgen trots te maken tijdens de race.”

Verstappen eindigde als derde in de kwalificatie, nipt achter polesitter Carlos Sainz en Charles Leclerc. Door een gridstraf van Leclerc schuift Verstappen wel op naar de tweede startplek. ,,Normaal gezien is onze auto in de race beter dan in de kwalificatie, en vandaag zat het al dicht bij elkaar.”

Ook Sainz moest bekennen dat hij Red Bull als favoriet ziet voor de zege in Austin. De race zondag start zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.