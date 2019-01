NBA in de ban van ’Halleluka’

Op basis van zijn duizelingwekkende cijfers zou Luka Doncic nu al een uitverkiezing voor de All-Star-selectie verdienen. Ⓒ USA TODAY SPORTS

AMSTERDAM - Amerika is gek op nieuwe helden, dus deze Sloveense alleskunner komt als geroepen. Basketballer Luka Doncic (19) is de nieuwe ster aan het NBA-firmament. Komende nacht hoopt de uitblinker van Dallas Mavericks direct te worden opgenomen in de prestigieuze All-Star-selectie.