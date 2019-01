Vos jaagt bij WK veldrijden op record

Marianne Vos heeft de wereldbeker al op zak, maar een achtste wereldtitel zou haar cross-seizoen perfect maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

BOGENSE - Haar erelijst loopt over als een volle emmer, toch is de honger van Marianne Vos allesbehalve gestild. Ze is onder andere tweevoudig olympische kampioene (baan en op de weg) en drievoudig wereldkampioene op de weg. Zaterdag kan ze in het Deense Bogense haar achtste wereldtitel veldrijden behalen, iets wat nooit iemand eerder presteerde. Het record van zeven regenboogtruien deelt de 31-jarige Brabantse, die vooral met haar landgenotes om de medailles zal strijden, nu met de Belg Erik De Vlaeminck.