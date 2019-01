Bruma wil bij Schalke 04 draad weer oppakken

Wat in de zomer van 2016 een logische vervolgstap leek in de op dat moment bloeiende carrière van Oranje-international Bruma, is in de praktijk uitgedraaid op een aaneenschakeling van tegenslagen op sportief, maar vooral ook fysiek vlak. Dit seizoen kwam de voormalig speler van onder meer PSV en Chelsea geen minuut in actie namens Die Wolfe.

„Schalke is een goede, grote club met veel potentie en ook doorgroeimogelijkheden voor mij. Het is een heel mooie kans voor mij om het weer op te pakken. In eerste instantie tot de zomer. En dan kijken we hoe we er dan voor staan. Er zit een optie in het contract voor een langere periode. Als het goed bevalt, kan het zo zijn dat we langer doorgaan met elkaar”, aldus Bruma.

Lees het volledige artikel over Jeffrey Bruma in De Teleraaf Extra:

Bekijk ook: Bruma hoopt op ommekeer bij Schalke 04