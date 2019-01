Met ’drie versleten knieën’ naar zege in Alternatieve Elfstedentocht

Het peloton is onderweg op de Weissensee. Ⓒ timsimaging

TECHENDORF - Geduld is een schone zaak. Frank Vreugdenhil weet er tegen wil en dank alles van. Jarenlang jaagde hij op die ene grote zege: winnen op de Weissensee. Dát was zijn droom. Die tweede (2013 en 2017) en derde (2018) plaatsen waren allemaal leuk en aardig, maar die eerste plek was wat echt telde. Tijdens zijn zevende Alternatieve Elfstedentocht was het eindelijk raak.