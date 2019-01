’Cillessen is van wereldklasse’

Cillessen stopte in het bekerduel met Sevilla in de 27e minuut een strafschop van Éver Banega, nadat hij enkele minuten eerder al met een fraaie reflex een tegentreffer had voorkomen. Daardoor kon Barcelona even daarna uitlopen naar 2-0. Uiteindelijk werd het in Camp Nou 6-1, ruim voldoende na de eerdere nederlaag (0-2) in Sevilla.

„We hebben twee fantastische keepers, Jasper is van wereldklasse”, aldus Valverde. „We mogen ons gelukkig prijzen dat we ze in huis hebben. Een groot deel van het succes dat we de laatste tijd hebben komt door onze keepers”, tekent de Spaanse sportsite Marca op uit de mond van Valeverde.

Marc-André ter Stegen is de eerste doelman van Barcelona, Cillessen staat onder de lat in de bekerduels van de Catalanen.