Dubbelslag Woods, Dylan van Baarle vierde

De 26-jarige renner van Team Sky eindigde als vierde in de heuvelachtige rit tussen Wonthaggi en Churchill. Aan het einde van de etappe lag een steile klim, waarvan de laatste 1,8 kilometer over gravel ging.

De Canadees Michael Woods schreef de rit op zijn naam. De renner van EF Education First klopte de Australiër Richie Porte in de sprint om de winst. De Fransman Kenny Elissonde eindigde op 17 seconden als derde, met teamgenoot Van Baarle vlak achter zich.

Woods nam tevens de leiding in het algemeen klassement van de Australische etappekoers over van de Britse sprinter Daniel McLay, de winnaar van de eerste etappe. Van Baarle staat in het klassement op de vijfde plaats, 33 seconden achter Woods. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Melbourne.