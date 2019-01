Sarri sluit spelers Chelsea op in kleedkamer na blamage

Het duurde een uur voordat de deur weer openging. Terwijl zijn assistenten buiten moesten wachten, voerde Sarri een crisisgesprek met zijn spelersgroep.

„Ik wilde even alleen met ze kunnen praten, zonder verder iemand erbij”, zei de Italiaanse manager. „Ik wil kunnen begrijpen hoe het kan dat we zo spelen. Het is onmogelijk om in de eerste helft zo goed te voetballen en in de tweede helft zo slecht. Toen we twee minuten na rust een doelpunt tegen kregen, stopten we gewoon met voetballen. We hadden nog 43 minuten de tijd om het probleem op te lossen, maar er gebeurde niets. We speelden niet meer als team. Ik snap niet hoe dat kan.”

De 60-jarige Sarri had onlangs al geroepen dat de spelers van Chelsea moeilijk te motiveren zijn. „Misschien ligt het wel aan mij, misschien kan ik ze niet motiveren. Maar als deze ploeg sterk is, hebben ze zelfs geen trainer nodig om te kunnen winnen.” Chelsea is gezakt naar de vijfde plek in de Premier League. Alleen de top vier plaatst zich voor de Champions League.

Bekijk ook: Chelsea fors onderuit bij Bournemouth