Transfercarrousel: Brentford laat oog vallen op Rav van den Berg

Wie gaat? Wie komt? Wie blijft? Telesport houdt de belangrijkste transfers, opvallendste deals en afgeronde overgangen bij in de transfercarrousel.

DINSDAG 20 JUNI

Fortuna Sittard zwaait twee spelers transfervrij uit

11.00 uur: Fortuna nSittard eemt afscheid van Dogan Erdogan en Mike van Beijnen. In onderling overleg is besloten om beide doorlopende verbintenissen te ontbinden.

Dogan kwam afgelopen zomer over van Gaziantep FK. De 26-jarige middenvelder tekende in Sittard destijds een contract tot medio 2025. Er is nu besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Dogan kwam 27 keer in actie voor Fortuna.

Van Beijnen sloot in 2021 aan bij Fortuna, dat hem destijds overnam Genclerbirligi. Het contract van de verdediger liep nog twee seizoenen door. De 24-jarige Bredanaars kwam -naast een uitleenperiode aan FC Den Bosch- tot vijf wedstrijden in het geel-groen.

Brentford laat oog vallen op Rav van den Berg

10.30 uur: Brentford, dat zich recent versterkte met Mark Flekken, heeft het oog laten vallen op nog een Nederlandse speler. De Londense club heeft zich bij PEC Zwolle gemeld voor de 18-jarige verdediger Rav van den Berg, een jongere broer van Sepp van den Berg, de verdediger die dit seizoen door Liverpool werd verhuurd aan Schalke 04. Brentford is in onderhandeling met PEC Zwolle over een transfer. De 1,91 meter grote en fysiek sterke verdediger heeft op 18-jarige leeftijd al 32 duels in de hoofdmacht van PEC Zwolle achter zijn naam. PEC Zwolle cashte deze window al flink op de transfermarkt.

Thomas van den Belt is voor 850.000 euro verkocht aan Feyenoord, terwijl de verkoop van Younes Taha aan FC Twente ruim 1 miljoen euro in het laatje bracht. Na de uitgaande transfers is de promovendus ook drukdoende om zich te versterken. Op de nominatie om aangetrokken te worden staan Lennard Hartjes (Feyenoord, was afgelopen seizoen verhuurd aan Roda JC) en Mark Diemers (transfervrij, speelde afgelopen seizoen voor FC Emmen). De overgang van Hartjes op huurbasis bevindt zich in de afrondende fase.

Talentvolle Finn van Breemen van ADO naar Basel

9.55 uur: De Zwitserse topclub FC Basel heeft verdediger Finn van Breemen overgenomen van eerstedivisionist ADO Den Haag. De 20-jarige centrale verdediger heeft tot medio 2027 getekend in Zwitserland.

Van Breemen maakte ruim een jaar geleden zijn debuut in het eerste van ADO. Hij speelde, verdeeld over twee seizoenen, negentien competitiewedstrijden en drie bekerduels voor de Haagse club.

„We zijn ontzettend trots dat Finn, als kind van de club, een transfer maakt naar deze topclub in Zwitserland”, aldus Joris Mathijsen, de technisch directeur van ADO. „Na het voorbije seizoen groeide de interesse van meerdere clubs en FC Basel was al snel concreet voor de diensten van Finn. Het is voor Finn natuurlijk een mooie stap die we hem van harte gunnen en een groot compliment aan de jeugdopleiding van de club.”

FC Basel eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Zwitserse competitie.

MAANDAG 19 JUNI

Tielemans (21) eerste Vitesse-versterking voor nieuwe seizoen

21.39 uur: Vitesse neemt middenvelder Mathijs Tielemans transfervrij over van PSV, waar de Veldhovenaar de opleiding heeft doorlopen en afgelopen seizoen uitkwam voor Jong PSV. Vitesse had dringend behoefte aan versterking op het middenveld na het transfervrije vertrek van Matus Bero en Sondre Tronstad. De 21-jarige Tielemans heeft in Arnhem tot medio 2026 getekend.

NAC Breda bevestigt transfervrije komst Kemper

16.49 uur: Boy Kemper heeft een contract voor drie jaar getekend bij NAC in Breda. De verdediger komt transfervrij over van competitiegenoot ADO Den Haag.

Kemper begon op vijfjarige leeftijd bij FC Volendam om in 2016 de overstap te maken naar de jeugdopleiding van Ajax. In Amsterdam doorliep hij diverse jeugdelftallen om vervolgens op 18 augustus 2017 zijn debuut te maken in het betaald voetbal namens Jong Ajax.

In totaal speelde Kemper 41 officiële wedstrijden voor Jong Ajax. Twintig van deze wedstrijden speelde hij als linksback en zestien wedstrijden als centrale verdediger. In de zomer van 2020 maakte hij de overstap naar ADO Den Haag.

In de Hofstad kwam Kemper tot 95 officiële wedstrijden, waar hij afgelopen seizoen aanvoerder was. Ook bij ADO Den Haag speelde hij zowel als linksback als centrale verdediger.

Cristante verlengt contract bij AS Roma tot 2027

15.30 uur: Bryan Cristante blijft AS Roma trouw. De 28-jarige Italiaanse middenvelder heeft zijn contract verlengd tot 30 juni 2027. Dat maken de Romeinen maandag bekend.

Cristante speelde tot nu toe 228 wedstrijden voor Roma en maakte daarin elf doelpunten. Hij kwam in 2018 over van Atalanta. De Romeinen doen volgend seizoen mee aan de Europa League en verloren onlangs de finale. Sevilla was daarin na strafschoppen te sterk (4-1).

Bakker verruilt Ajax voor FC Utrecht

14.07 uur: Eshly Bakker verruilt Ajax voor FC Utrecht, dat terugkeert in de Eredivisie. De 30-jarige aanvalster, die 220 duels speelde voor de Amsterdamse club, heeft voor twee jaar getekend in Utrecht. Ze wilde haar contract bij Ajax niet verlengen.

„De keuze voor FC Utrecht is een heel bewuste, waar ik heel blij mee ben. Ik ben toe aan een nieuw begin, een nieuwe start. Dat past nu heel goed bij FC Utrecht. Ik ben super ambitieus en wil nog heel veel doelen behalen, zowel persoonlijk als met het team. Met de ervaring die ik meebreng, denk ik dat ik het team verder kan helpen.”

Bakker speelde veertien interlands voor Oranje.

Belgische aanvaller Descotte (19) langer bij FC Utrecht

11.52 uur: FC Utrecht huurt ook komend seizoen de talentvolle aanvaller Anthony Descotte van de Belgische club Charleroi. De Eredivisieclub heeft in het contract de mogelijkheid opgenomen om de 19-jarige Belg na dit seizoen definitief over te nemen van de Waalse club.

Descotte speelde het afgelopen halfjaar al op huurbasis voor FC Utrecht, naar tevredenheid van de clubleiding. „In de voorbije maanden heeft Anthony in zowel het eerste elftal als Jong FC Utrecht zijn potentie en kwaliteiten laten zien”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Zijn snelheid, passeeractie, de diepte die hij in zijn spel heeft en zijn schot maken hem tot een gevaarlijke, complete aanvaller. We kijken uit naar en hebben vertrouwen in de verdere ontwikkeling die hij bij ons gaat doormaken.”

ZATERDAG 17 juni

Penders verlaat Eindhoven en wordt assistent bij FC Utrecht

17.35 uur: Rob Penders vertrekt als hoofdtrainer bij FC Eindhoven. De voormalige verdediger gaat bij FC Utrecht aan de slag als assistent van Michael Silberbauer. De 47-jarige Penders ondertekent een contract voor drie seizoenen. FC Utrecht gaat niet verder met assistent Aleksandar Rankovic.

„De ambities spreken mij aan om met FC Utrecht de juiste stappen te maken. De Eredivisie is altijd mijn doel geweest, dit is voor mij als coach ook de juiste stap in mijn ontwikkeling, bij een hele mooie club”, aldus Penders, die zelf in het betaalde voetbal uitkwam voor RBC Roosendaal en NAC Breda.

„Rob heeft in de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven bewezen een uitstekende trainer te zijn. Zijn moderne kijk op het spel en de oefenstof die hij gebruikt om spelers uit te dagen, spreken ons erg aan”, verklaart technisch directeur Jordy Zuidam de keuze voor Penders.

Het is nog niet bekend wie hoofdtrainer bij FC Eindhoven wordt.

Robin Veldman hoofdtrainer bij Queen’s Park FC

11:20 uur Robin Veldman wordt de nieuwe hoofdtrainer van het Schotse Queen’s Park FC. De 37-jarige coach heeft een contract voor drie jaar getekend bij de club die uitkomt in de eerste divisie in Schotland.

Veldman kreeg eerder deze maand te horen dat hij moest vertrekken bij Anderlecht. Hij was afgelopen seizoen nog even interim-hoofdtrainer bij de club uit Brussel en werd na de aanstelling van de nieuwe coach Brian Riemer zijn assistent. Maar het komende seizoen is er helemaal geen plek meer voor de Nederlander.

Hij gaat bij de oudste club van Schotland werken met landgenoot Marijn Beuker, die technisch directeur is bij Queen’s Park FC. „Bij het eerste contact had ik al een warm gevoel bij deze club”, aldus Veldman. „Ik wil heel graag met deze club presteren. Queen’s Park was afgelopen seizoen al dicht bij de promotie. Het doel wordt om nu wel succes te halen.”

Scolari toch weer aan de slag als voetbalcoach

11:02 uur Luiz Felipe Scolari gaat toch weer aan de slag als coach bij de Braziliaanse voetbalclub Atletico Mineiro. De 74-jarige trainer kondigde eerder zijn afscheid aan, maar heeft nu weer een contract getekend tot december 2024.

Nadat hij zijn pensioen aankondigde, bleef hij wel technisch directeur bij zijn club Athletico Paranaense. Hij heeft afscheid genomen van deze baan en maakt de overstap naar Aletico Mineiro.

Als bondscoach leidde hij Brazilië in 2002 naar de wereldtitel. Hij werkte in eigen land bij topclubs als Grêmio, Palmeiras en Cruzeiro. In Europa had hij de Engelse club Chelsea enige tijd onder zijn hoede. Ook was hij bondscoach van Koeweit en Portugal.

VRIJDAG 16 JUNI

Aston Villa neemt technisch directeur Monchi over van Sevilla

Aston Villa heeft de Spaanse technisch directeur Monchi overgenomen van Sevilla. De 54-jarige Spanjaard had bij de Spaanse club met zijn beleid een belangrijke bijdrage in liefst zeven eindzeges in de Europa League.

Sevilla won de Europa League in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2022 en dit jaar. Eind mei was de Spaanse club in de eindstrijd van het tweede clubtoernooi van Europa te sterk voor AS Roma. Monchi wordt bij Aston Villa herenigd met Unai Emery, die in het verleden trainer was bij Sevilla.

Het ambitieuze Aston Villa werd afgelopen seizoen zevende in de Premier League en verzekerde zich van Europees voetbal.

FC Utrecht rondt komst Van Dinteren af

Ivar van Dinteren vervolgt zijn trainersloopbaan definitief bij FC Utrecht, waar hij de beloftenploeg onder zijn hoede neemt. De 44 jaar oude oud-prof komt over van FC Twente, waar hij de afgelopen seizoenen hoofdtrainer Ron Jans assisteerde.

„Ivar heeft vaker met jonge, talentvolle spelers gewerkt en staat erom bekend hen te helpen bij het zetten van de volgende stappen in hun ontwikkeling. Zijn ideeën over voetbal passen goed bij het spel dat we bij FC Utrecht graag willen zien. Ivar heeft zelf in de jeugdopleiding van FC Utrecht gespeeld en woont nog altijd in de regio. Hij kent de club en de cultuur van deze omgeving”, aldus Tim Gilissen, de technisch manager van FC Utrecht.

Jong FC Utrecht werd afgelopen seizoen twintigste en laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

Van der Gouw als keeperstrainer terug bij Vitesse, Zoetebier weg

Raimond van der Gouw keert als keeperstrainer terug bij Vitesse. Hij volgt Edwin Zoetebier op. Theo Janssen heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd en is ook volgend jaar assistent-trainer van Phillip Cocu.

„Wij zijn zeer tevreden met de nieuwe samenstelling van de technische staf. Met Raimond hebben wij weer een echte Vitessenaar en bovendien een oud-doelman met ervaring in de absolute top van het internationale voetbal binnen onze gelederen”, aldus technisch directeur Benjamin Schmedes.

Standard Luik vindt in Hoefkens nieuwe hoofdtrainer

De Belgische voetbalclub Standard Luik heeft in de Belg Carl Hoefkens een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De voormalig international heeft voor drie seizoenen getekend in Luik.

Voor Hoefkens wordt het zijn tweede klus als hoofdcoach. Van mei tot december 2022 was hij trainer van Club Brugge, waar hij eerder jeugdtrainer en assistent was.

„We zijn erg blij met de aanstelling van Hoefkens, die ons meteen voor zich wist te winnen met zijn visie op voetbal en zijn enthousiasme om bij onze club te komen”, zei voetbaldirecteur Fergal Harkin.

Standard Luik werd afgelopen seizoen zesde in de Belgische competitie. De club greep in de play-offs naast een ticket voor de Conference League.

Ajax bevestigt komst Maduro

Hedwiges Maduro maakt de overstap van Almere City naar Ajax. Zoals eerder al gemeld door De Telegraaf tekent hij in Amsterdam een contract als assistent van Maurice Steijn voor drie seizoenen.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat: „Het is voor ons belangrijk dat Hedwiges erbij komt. Ik ben erg blij dat we alle trainersposities voor het eerste elftal nu hebben ingevuld. Wij realiseren ons dat het voor Almere City lastig was om direct na hun promotie geconfronteerd te worden met onze interesse in Hedwiges. We zijn de club dankbaar dat het op deze respectvolle manier is gegaan en we hem hebben kunnen toevoegen aan onze technische staf. De specifieke kwaliteiten van Hedwiges passen precies in het plaatje dat wij voor ogen hadden om onze trainersstaf te completeren.”

Maduro promoveerde zondag als assistent-trainer van Almere City naar de Eredivisie. De 38-jarige trainer is een bekend gezicht in Amsterdam. Hij kwam tussen 2004 en 2007 zeventig duels in actie voor Ajax. Daarnaast doorliep hij er de jeugdopleiding. Maduro droeg verder het shirt van Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Achttien keer kwam hij uit voor het Nederlands elftal.

Keepster Van Domselaar verruilt FC Twente voor Aston Villa

Keepster Daphne van Domselaar verruilt FC Twente voor Aston Villa. De 23-jarige Van Domselaar, die meer dan honderd wedstrijden voor de club uit Enschede speelde, tekent een contract voor drie jaar in Engeland.

„Het voelt als het juiste moment om een stap te gaan maken”, zegt Van Domselaar. „Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging en heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag in Engeland wil spelen. Bij Aston Villa had ik direct een goed gevoel. Er ligt een duidelijk plan klaar en de club heeft mooie ambities. Ik kijk er naar uit om mij hier verder te ontwikkelen als persoon en als keepster.”

De keepster van Oranje gaat met het Nederlands elftal naar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.

Van Dinteren coach van Jong Utrecht

FC Utrecht heeft de komst van Ivar van Dinteren als nieuwe trainer van Jong FC Utrecht bevestigd. De voormalige assistent van Ron Jans bij FC Twente volgt Darije Kalezic op.

„Van de kans om als Hoofdtrainer bij Jong FC Utrecht aan de slag te gaan, werd ik direct enthousiast”, aldus Van Dinteren. „Ik sta erom bekend dat mijn teams als ze moeten verdedigen zo snel mogelijk de bal willen veroveren en dat als ze aanvallen ze zo snel mogelijk naar de goal van de tegenpartij willen gaan. Direct spel. Ik vind het belangrijk dat als mensen naar Jong FC Utrecht komen kijken, ze een leuke wedstrijd zien. Dat moeten we ze laten zien: veel actie, veel intensiteit en veel dynamiek.”

Verdediger Smalling verlengt contract bij AS Roma

Chris Smalling heeft zijn contract bij AS Roma verlengd. De huidige verbintenis van de Engelse verdediger liep in juni af. Hij heeft voor twee jaar bijgetekend.

„Het was voor mij geen moeilijke beslissing om bij AS Roma te blijven. Ik speel hier het beste voetbal in mijn loopbaan en mijn familie en ik voelen ons hier zeer welkom in deze geweldige stad”, zei de 33-jarige Smalling.

Hij maakte in 2019 de overstap van Manchester United naar de club in Rome. Hij won vorig jaar met AS Roma ten koste van Feyenoord de Conference League. Dit seizoen verloor AS Roma in de eindstrijd van de Europa League van het Spaanse Sevilla.

Roetgering vertrekt na zes landstitels bij FC Twente

Maud Roetgering vertrekt bij FC Twente. De 30-jarige verdedigster stond sinds 2007 onder contract bij de club uit Enschede en behaalde in die tijd zes landstitels.

Roetgering keerde vorig seizoen terug in de selectie, nadat ze eerder in 2020 ook al eens was gestopt. Ze koos destijds voor haar maatschappelijke carrière, maar kwam vorig jaar terug op haar beslissing om te stoppen. „Ik ben dankbaar dat ik mijn tijd bij FC Twente en het seizoen heb kunnen afsluiten, dit ook nog eens met drie prijzen”, zegt Roetgering op de website van de club. „Afgelopen seizoen heb ik weer genoten van het voetbal en daar ben ik erg blij mee.”

De 30-jarige speelster houdt de opties open om haar voetbalcarrière elders voort te zetten. „Voetbal is mijn passie en dat zal altijd zo blijven. Voor een nieuwe uitdaging sta ik altijd open.”

Roetgering won met de vrouwen van FC Twente zes keer de landstitel, twee keer de KNVB Beker, de Supercup, twee keer de Eredivisie Cup en de BeNe League.

DONDERDAG 15 JUNI

Lammers officieel voor vier jaar naar Rangers

Voetballer Sam Lammers heeft Atalanta verruild voor Rangers. De 26-jarige Nederlander tekent een contract voor vier jaar bij de nummer twee van Schotland.

Lammers verkaste in 2020 van PSV naar Atalanta. De aanvaller kwam in zijn eerste seizoen in Italië nog tot vijftien competitiewedstrijden, maar kreeg daarna amper speeltijd. Hij werd de laatste jaren verhuurd aan achtereenvolgens Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria.

Azarkan voor zeven ton van Feyenoord naar FC Utrecht

FC Utrecht heeft de komst van Marouan Azarkan bevestigd. De aanvaller wordt voor zo’n 700.000 euro overgenomen van Feyenoord en speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Excelsior. In totaal speelde Azarkan 66 officiële wedstrijden voor Excelsior, waarin hij zeventien keer wist te scoren en twintig keer een doelpunt voorbereidde.

Azarkan is de vijfde versterking die bij FC Utrecht heeft getekend na El Karouani, Seuntjens, Romeny en Blake. Binnenkort volgt ook Mattijs Branderhorst, die al mondeling akkoord is. De 21-jarige Azarkan heeft voor vier seizoenen getekend bij FC Utrecht.

„Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die beschikt over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. „Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem daarnaast een aanwinst voor de club. We zijn blij dat we Marouan hebben kunnen vastleggen en kijken uit naar de samenwerking de komende seizoenen.”

Dermane Karim verruilt Feyenoord voor Lommel SK

Dermane Karim vervolgt zijn carrière bij Lommel SK. De Togolees tekende anderhalf jaar geleden een contract voor 4,5 seizoenen bij Feyenoord, maar vertrekt nu alweer naar de Belgische club. Er ligt daar een contract voor 5 seizoenen voor hem klaar.

Voor Feyenoord speelde de 19-jarige Karim één wedstrijd in het eerste op bezoek bij Go Ahead Eagles (0-1 zege) in het seizoen 2021/22. In het kampioensjaar maakte de middenvelder geen minuten in de hoofdmacht.

Trainer Wels en TOP Oss om persoonlijke omstandigheden uit elkaar

Klaas Wels is niet langer de hoofdtrainer van eerstedivisionist TOP Oss. De 49-jarige Wels vervulde die functie weer sinds maart. Volgens de Brabantse club „belemmeren persoonlijke omstandigheden het optimaal functioneren.”

„Deze uitkomst is uiteraard teleurstellend voor alle partijen en niet zoals we hadden voorzien”, aldus technisch directeur Linton Posthumus. „Het moge tevens duidelijk zijn dat het vertrek van Wels niet ideaal is zo vlak voor de start van de voorbereiding, echter in het belang van TOP Oss wel noodzakelijk om uiteindelijk met nieuw elan en vol vertrouwen aan een belangrijk volgend seizoen te beginnen.”

Wels was de afgelopen jaren in diverse functies aan TOP Oss verbonden, tot maart als technisch directeur. Vorig seizoen werd hij met TOP Oss zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Clubicoon Luijpers keert als assistent terug bij Roda JC

Mark Luijpers keert als assistent-trainer terug bij Roda JC Kerkrade. De 52-jarige Luijpers gaat Bas Sibum, die begin mei als hoofdtrainer werd aangesteld, assisteren.

Luijpers speelde van 1988 tot 1997 en van 1998 tot 2005 voor de Limburgse eerstedivisionist. „We zijn heel blij dat we Mark kunnen toevoegen aan onze technische staf. Hij heeft een uitgebreid en bekend Roda JC-verleden en het DNA dat we zochten”, aldus Rob Servais, manager voetbalzaken bij de Limburgers. „Mark kent de club en de regio en heeft daarnaast kwaliteiten die complementair zijn aan de rest van onze staf. Op deze manier kunnen we volgend seizoen iedereen in zijn kracht zetten.”

Roda JC werd afgelopen seizoen vijftiende in de eerste divisie.

WOENSDAG 14 JUNI

Heracles Almelo strikt ervaren linksback Jetro Willems

Jetro Willems tekent bij Heracles Almelo een eenjarig contract met optie tot een extra seizoen. De 29-jarige linksback komt transfervrij over van FC Groningen, waar zijn contract afliep.

„Ik ben hier pas net en het bevalt me zeker. Het is warm, familiair en de sfeer is goed”, zegt Jetro Willems bij zijn presentatie. „Toen Heracles Almelo interesse toonde, gaf me dat meteen een goed gevoel. Ik merkte dat de club mij heel graag wilde hebben en dat vond ik belangrijk in mijn keuze voor de club.”

„Met Willems trekken we een zeer gelouterde speler aan”, aldus technische directeur Nico-Jan Hoogma. „Jetro is een 22-voudig international, hij heeft zich bewezen op het hoogste niveau en zijn ervaring geeft onze selectie een boost richting het nieuwe seizoen in de Eredivisie.”

Willems doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, alvorens hij naar PSV vertrok. In Eindhoven werd hij tweemaal landskampioen, won hij één keer de KNVB Beker en kroonde hij zich twee keer tot winnaar van de Johan Cruijff Schaal. In de zomer van 2017 vertrok Willems naar Eintracht Frankfurt, waar hij de DFB-Pokal won. Na zijn periodes bij Newcastle United, Greuther Fürth en FC Groningen is Willems vanaf heden Heraclied.

In Almelo gaat hij spelen met rugnummer 5.

Noorse vleugelaanvaller Olden Larsen derde aankoop NEC

NEC heeft Lars Olden Larsen gecontracteerd. De 24-jarige Noorse vleugelaanvaller ondertekent bij de Nijmeegse voetbalclub een contract voor vier jaar. Olden Larsen kwam afgelopen seizoen uit voor het Zweedse BK Häcken, dat hem huurde van de Russische club FK Pari Nizjni Novgorod. Hij maakte vijf doelpunten en gaf vijf assists in twaalf wedstrijden voor zijn tijdelijke werkgever.

„Lars heeft het vermogen om wedstrijden te beslissen en hij past bij onze speelstijl. We zijn ervan overtuigd dat hij onze aanvalslinie zal versterken de komende seizoenen”, zegt Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC.

NEC versterkte zich eerder deze transferperiode met aanvaller Sontje Hansen en middenvelder Mees Hoedemakers.

Middenvelder Milner (37) transfervrij van Liverpool naar Brighton

De 37-jarige middenvelder James Milner speelt het komende seizoen voor Brighton & Hove Albion. De nummer 6 van Engeland neemt de ervaren Brit transfervrij over van Liverpool en heeft een optie voor een extra jaar in het contract laten opnemen. Milner speelde acht jaar voor de ’Reds’ en pakte er onder meer de landstitel en de Champions League.

Brighton werd afgelopen seizoen knap zesde en speelt daardoor na de zomer Europees voetbal. „James heeft wat dat betreft veel ervaring, dat zal voor ons van grote waarde zijn bij ons eerste Europese avontuur”, reageert technisch directeur David Weir.

Milner debuteerde op 16-jarige leeftijd in het shirt van Leeds United in de Premier League. Hij speelde tot dusver 619 duels in de hoogste voetbalklasse van Engeland. Alleen veldspelers Gareth Barry (652 duels) en Ryan Giggs (632) speelden meer wedstrijden dan Milner in de Premier League.

DINSDAG 13 JUNI

FC Utrecht bevestigt komst Romeny

18.50 uur: Ole Romeny is de vierde getekende versterking van FC Utrecht voor komend seizoen na Souffian El Karouani, Mats Seuntjens en Adrian Blake. Mattijs Branderhorst en Marouan Azarkan volgen spoedig. De aanvaller maakt transfervrij de overstap van het gedegradeerde FC Emmen, waarvoor hij dit seizoen twaalf goals heeft gemaakt (elf in de competitie en één in de play-offs).

„Ole is een speler met veel creativiteit en techniek, die deze eigenschappen het afgelopen seizoen heeft kunnen koppelen aan rendement”, vertelt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. „Hij is een ambitieuze speler en wil zichzelf graag ontwikkelen. Wij hebben het vertrouwen dat er nog veel rek in zijn kwaliteiten zit en gaan hem helpen bij het zetten van de volgende stappen in zijn ontwikkeling. Ole kan op meerdere plekken in de voorhoede uit de voeten en we zijn blij dat hij ons van extra offensieve stootkracht voorziet vanaf het komende seizoen.”

Heracles Almelo versterkt zich met De Keersmaecker

17.18 uur: Heracles Almelo heeft voetballer Brian de Keersmaecker voor de komende jaren vastgelegd. De 23-jarige Belgische middenvelder komt over van FC Eindhoven. Hij tekent in Almelo een contract tot medio 2027. Heracles promoveerde onlangs naar de Eredivisie, na een jaar afwezigheid.

De Keersmaecker speelde in de jeugdopleidingen van de Belgische clubs Club Brugge en Beerschot. Bij Beerschot maakte hij in 2019 zijn profdebuut. In 2020 tekende hij een contract bij FC Eindhoven, waar hij drie seizoenen speelde. Hij kwam tot 99 wedstrijden voor de Brabantse club.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles zegt over de transfer: „Brian is een middenvelder die door onze scouting al een langere tijd intensief wordt gevolgd. We wilden hem heel graag hebben. We zijn blij dat we hem nu voor vier jaar hebben vastgelegd.”

FC Groningen neemt doelman Jurjus over van De Graafschap

16.10 uur: Hidde Jurjus vertrekt bij De Graafschap. De 29-jarige doelman, die transfervrij was, maakt de overstap naar het uit de Eredivisie gedegradeerde FC Groningen.

Jurjus begon zijn profloopbaan bij De Graafschap en maakte in 2016 de overstap naar PSV. In Eindhoven wist de keeper niet door te breken. Naast De Graafschap kwam Jurjus ook nog uit voor Roda JC en de Duitse club KFC Uerdingen.

Jurjus moet bij Groningen de concurrentie aan met Michael Verrips, die opnieuw van Fortuna Sittard wordt gehuurd.

Narsingh duikt op in Cyprus

12.30 uur: Aan de avontuurlijke carrière van Luciona Narsingh is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De negentienvoudig Oranje-international duikt op in Cyprus bij Nea Salamina Famagusta.

Narsingh speelde eerder voor SC Heerenveen, PSV, Swansea City, Feyenoord, FC Twente (op huurbasis), Sydney FC en Miedz Legnica uit Polen. Bij de laatstegenoemde club liep zijn contract deze zomer, waardoor de vleugelaanvaller transfervrij is.

Leysen (jong PSV) naar Royale Union Saint-Gilloise

11.28 uur: Jong PSV-verdediger Fedde Leysen vervolgt zijn carrière bij het Belgische Royale Union Saint-Gilloise.

De jonge Belg kon bijtekenen in Eindhoven maar kiest voor de Belgische topclub, waar hij voor drie jaar heeft getekend.

PSV nam Leysen in 2019 over van Oud-Heverlee Leuven.

Go Ahead Eagles strikt Jakob Breum (19)

11.07 uur: Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met vleugelspeler Jakob Breum. De 19-jarige Deen tekent een contract tot medio 2027 in De Adelaarshorst.

Breum maakte al op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor Odense Boldklub. De afgelopen seizoenen kwam hij in totaal 51 duels in actie voor de club uit zijn geboortestad. Breum speelde ook zestien jeugdinterlands voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van Denemarken.

MAANDAG 12 JUNI

Feyenoord haalt verdediger van Brighton & Hove Albion binnen

14.20 uur: Feyenoord heeft de 20-jarige verdediger Antef Tsoungui vastgelegd. De verdediger komt over van Brighton & Hove Albion.

Tsoungui maakte deel uit van het Onder 21-team van Brighton. Vorig seizoen maakte hij wel zijn debuut in het eerste elftal, tijdens een bekerduel met Cardiff City.

Doordat een doorbraak uitbleef, verhuurde de club hem in de tweede seizoenshelft aan SK Lommel. Daar speelde Tsoungui vijf duels op het hoogste niveau.

Beukers verruilt AZ voor FC Groningen

12.16 uur: FC Groningen heeft zich versterkt met Daniël Beukers (19). De verdediger komt over van AZ, waar hij deel uitmaakte van het team dat de Youth League won.

Beukers tekent in Euroborg een overeenkomst voor vier seizoenen met een optie voor nog een jaar.