Pauw wint daags na controverse prestigieuze award in Ierland

Plaatsing voor het WK van 2023 bezorgde Pauw de award, waarvoor onder anderen ook Stephen Bradley (voetbal), John Kiely (hurling) en Zaur Antia (boksen) waren genomineerd.

„Wat een jaar”, verzuchtte Pauw licht emotioneel nadat ze de award in ontvangst had genomen. De bondscoach van de Ieren kwam afgelopen vrijdag negatief in het nieuws vanwege aantijgingen over misdragingen gedurende haar tijd als coach van Houston Dash in de Verenigde Staten. Afgelopen zomer kwam ze bovendien zelf naar buiten met een verklaring waarin ze aangaf in het verleden slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld door hoge voetbalfunctionarissen van de KNVB.

Bekijk hier de speech Vera Pauw nadat ze haar award in ontvangs heeft genomen: