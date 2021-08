’Afghaanse paralympiërs zijn in veiligheid gebracht’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissers zonder Rojer naar Uruguay voor Daviscup

11.33 uur: De Nederlandse tennissers treden volgende maand zonder Jean-Julien Rojer aan in de Daviscup. Ze nemen het op 18 en 19 september op tegen Uruguay.

Rojer testte vorige maand tijdens de Olympische Spelen positief op het coronavirus. Hij werd in Tokio overgebracht naar een speciaal quarantainehotel en kon pas veel later dan de rest van de tennisploeg huiswaarts keren. Rojer, die woensdag zijn 40e verjaardag viert, kwam sinds de Spelen niet meer in actie.

"Rojer wil zich focussen om eerst weer topfit te worden en het restant van het tennisjaar goed af te sluiten. Daar past een zware trip met het wisselen van ondergrond minder goed in, wat ik heel goed begrijp. Met Matwé hebben we een volwaardige vervanger", verklaarde captain Paul Haarhuis.

Voor de ontmoeting met Uruguay selecteerde Haarhuis Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Robin Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. "Ik ben erg blij dat deze jongens zich weer beschikbaar stellen voor het team. Het is een pittige reis naar Uruguay en van hardcourt naar gravel vraagt ook veel van de jongens", aldus Haarhuis. "We willen mee blijven spelen op het hoogste niveau en onze plaats in de wereldgroep behouden, dat is onze plek."

Als Nederland Uruguay verslaat, bereikt de ploeg de Davis Cup Qualifiers, in het voorjaar van 2022. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.

IPC: twee Afghaanse paralympiërs geëvacueerd en veilig

10.12 uur: De twee Afghaanse sporters die zouden deelnemen aan de Paralympische Spelen zijn uit hun land geëvacueerd, maar zullen alsnog niet meedoen aan het sportevenement in Tokio, meldt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Volgens woordvoerder Craig Spence van het IPC zijn inspanningen geleverd om teakwondoka Zakia Khudadadi en atleet Hossain Rasouli op een veilige plaats onder te brengen. Zij waren de enige Afghanen die zouden meedoen aan de Paralympische Spelen. De 23-jarige Khudadadi zou zelfs de eerste Afghaanse vrouw ooit worden op de Paralympische Spelen.

Waar de Afghaanse paralympiërs nu zijn, maakte het IPC niet bekend. „Ik ga niet vertellen waar ze zijn, want dit gaat niet over sport. Dit gaat over mensenlevens en het beschermen van mensen”, zei Spence. „Het is duidelijk dat ze een zeer traumatische ervaring hebben doorgemaakt, ze krijgen psychologische hulp.”

De Afghaanse vlag was dinsdag wel te zien tijdens de openingsceremonie van de Paralympics. „Als teken van solidariteit”, zei voorzitter Andrew Parsons van het IPC. Een vertegenwoordiger van het hoge commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties droeg de vlag het Olympisch Stadion binnen.

Goffin kampt in aanloop naar US Open met knieblessure

08.40 uur: De Belgische tennisser David Goffin kampt in aanloop naar de US Open met een knieblessure. Om die reden trok hij zich terug uit het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem.

„Spijtig genoeg kan ik niet aantreden in Winston-Salem. Sinds enkele dagen heb ik pijn aan de linkerknie en onderga ik de nodige behandelingen in de hoop speelklaar te zijn voor de US Open”, schreef Goffin, afgezakt naar plek 30 op de wereldranglijst.

De 30-jarige Goffin, die zou aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro, is bezig aan een teleurstellend jaar. In juni liep hij op het grastoernooi van Halle een enkelblessure op en hij miste Wimbledon en de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag.

Rolstoelbasketbalsters verslaan regerend kampioen VS

08.37 uur: De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben op de eerste dag van de Paralympische Spelen in Tokio voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden versloeg de Verenigde Staten, de regerend paralympisch kampioen. Het werd 68-58.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters maakten het verschil in het laatste kwart. Ze begonnen dat kwart met een 52-50-achterstand.

Vijf jaar geleden waren de Amerikaanse basketbalsters in Rio de Janeiro in de finale Duitsland de baas. Nederland won toen brons.

Voetbalfans volgende maand weer welkom in stadions Argentinië

07.55 uur: Volgende maand mogen er voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer voetbalwedstrijden met publiek in de stadions afgewerkt worden in Argentinië, zo heeft de Argentijnse regering bekendgemaakt.

Voor het WK-kwalificatieduel tussen Argentinië en Bolivia, op 9 september in El Monumental in de hoofdstad Buenos Aires, mag 30 procent van de capaciteit benut worden. Tegen het einde van september zouden supporters ook weer welkom zijn bij de overige voetbalwedstrijden in het Zuid-Amerikaanse land, dat redelijk zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Alleen fans die volledig gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen, mogen het stadion in. Ook in Argentinië worden toeschouwers gevraagd te blijven zitten.

