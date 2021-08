Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voorzitter FIFA vraagt Britse premier om steun

16:25 uur Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft de Britse premier Boris Johnson om steun gevraagd. Hij hoopt dat alle Engelse clubs hun internationals alsnog vrijgeven voor de komende interlandperiode.

De Engelse clubs uit de Premier League liggen op ramkoers met de FIFA. Ze weigeren voor de komende interlandperiode spelers af te staan die wedstrijden moeten gaan spelen in landen waar het risico op besmetting met corona hoog is en die derhalve rood zijn op de coronakaart.

Dat betekent dat spelers die uit die landen terugkeren eerst tien dagen in een quarantainehotel in Groot-Brittannië dienen te verblijven. Voor de clubs is dat onacceptabel, omdat de betreffende internationals dan waarschijnlijk twee competitiewedstrijden moeten missen. Ook enkele Spaanse topclubs delen die mening.

Alison Jackson wint eerste etappe Ladies Tour

16:00 uur Alison Jackson heeft de eerste etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. De wielrenster uit Canada klopte haar Franse medevluchtster Maëlle Grossetête in een sprint.

Het duo bleef na 134 kilometer koers tussen Zwolle en Hardenberg net uit de greep van het peloton. Lorena Wiebes eindigde op 4 seconden als derde. Marianne Vos werd vierde.

Vos won dinsdag de proloog van de Ronde van Nederland voor vrouwen. Ze verloor haar leiderstrui aan Jackson.

Spits Douvikas van FC Utrecht in Griekse voetbalselectie

15:12 uur Aanvaller Tasos Douvikas van FC Utrecht is geselecteerd voor de nationale voetbalploeg van Griekenland. De spits behoort tot de 28-koppige selectie van bondscoach John van ’t Schip voor twee WK-kwalificatieduels en een oefenwedstrijd.

Griekenland speelt op woensdag 1 september een vriendschappelijke interland tegen Zwitserland. Daarna wachten duels met Kosovo (5 september) en Zweden (8 september) in de kwalificatie voor het WK van 2022.

De 22-jarige Douvikas debuteerde in maart voor de nationale ploeg van Griekenland. Van ’t Schip liet hem invallen tijdens een oefenduel met Honduras.

La Liga steunt clubs die Zuid-Amerikaanse spelers niet vrijgeven

De Spaanse profliga steunt alle clubs die geen spelers willen vrijgeven voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika. In tegenstelling tot de teams in de Premier League wijst La Liga als reden niet naar de coronapandemie, maar naar een besluit van de FIFA om de interlandbreak voor Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen.

„We kunnen de zwaarwegende en eenzijdige beslissing van de wereldvoetbalbond FIFA om de tijd voor vrijgave in Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen tot elf dagen, niet aanvaarden”, meldt La Liga in een verklaring. De Spaanse competitie voegt eraan toe dat de nieuwe regel desnoods juridisch zal worden aangevochten.

De betrokken clubs dreigen hun spelers te moeten missen voor de speeldagen op 11 en 12 september. In totaal gaat het om zo’n 25 internationals, maar dat aantal kan nog oplopen.

De teams uit de Premier League lieten dinsdag weten geen spelers te zullen vrijgeven die afkomstig zijn uit landen die op de Britse overheidslijst als rood zijn aangemerkt. Die beslissing heeft betrekking op zo’n zestig spelers.

Michiel van der Kuip bondscoach beachvolleyballers

13:37 uur Michiel van der Kuip is aangesteld als bondscoach van de mannen in het beachvolleybal. De 51-jarige Van der Kuip, die eerder bondscoach was, volgt Victor Anfiloff op en begint op 1 november.

„Ik ben vereerd om weer in mijn eigen land aan de slag te gaan. Er ligt een prachtige uitdaging voor ons richting de Olympische Spelen van Parijs. Beachvolleybal Team Nederland beschikt over opkomende talenten die al goed presteren en over ervaren atleten die tot de top behoren. De lat om te presteren ligt hoog in Nederland, en dat is normaal in topsport”, aldus Van der Kuip, die tussen 2007 en 2012 ook al werkzaam was bij BTN.

De afgelopen jaren was Van der Kuip onder meer werkzaam als bondscoach van België. Hij hielp het duo Dries Koekelkoren/Tom Van Walle naar de top en hielp met de ontwikkeling van jonge beachvolleyballers.

„Michiel is als coach sinds 2005 werkzaam in de mondiale top, kent ons programma door en door en past in onze filosofie. Hij is de geschikte bondscoach om onze spelers te begeleiden in de nieuwe olympische cyclus die nu gaat beginnen. We acteren momenteel al met meerdere teams in de wereldtop en we willen in 2024 weer met het maximale aantal van twee mannenteams deelnemen aan de Olympische Spelen”, aldus technisch directeur Michel Everaert.

Op de Spelen van Tokio verloren Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de achtste finales van de sterke Noren Anders Mol en Christian Sørum, die uiteindelijk olympisch kampioen werden.

Sagan maakt rentree in wegrace EK wielrennen

12.38 uur: De Slowaakse wielrenner Peter Sagan maakt op 12 september zijn rentree in het peloton. Hij heeft zijn deelname toegezegd aan de wegrace op het EK wielrennen in de Italiaanse provincie Trentino. De drievoudig wereldkampioen is hersteld van de knieblessure die hem tijdens de Tour de France dwong tot opgave.

„Mijn herstel verloopt voorspoedig”, meldt de 31-jarige Sagan, die ook een ingreep aan de knie onderging. „Ik ben intensief aan het trainen om weer op mijn beste niveau terug te keren. Ik kan onmogelijk voorspellen hoe de EK-race zal uitpakken, maar kan wel beloven dat ik alles zal geven voor een zo goed mogelijk resultaat”, aldus de Slowaak, die in 2016 de eerste Europese titel op de weg veroverde.

Sagan is bezig aan zijn laatste jaar bij de Duitse ploeg Bora-hansgrohe. Hij fietst de komende twee seizoenen voor de Franse ploeg Team TotalEnergies.

Andere grote namen die hun deelname aan de EK wielrennen hebben bevestigd zijn onder anderen Tourwinnaar Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kasper Asgreen.

Positieve coronatest voor Real Madrid-keeper Andriy Lunin

12.06 uur: Andriy Lunin heeft positief getest op het coronavirus. Real Madrid maakte dat woensdagochtend bekend. De Oekraïner is al geruime tijd de reservedoelman van de Madrilenen achter Thibaut Courtois, maar speelde pas een wedstrijd in het eerste.

Diverse spelers van Real Madrid hebben in de voorbije maanden een positieve coronatest gehad. Dat geldt onder andere voor David Alaba, Karim Benzema en Toni Kroos.

Tennissers zonder Rojer naar Uruguay voor Daviscup

11.33 uur: De Nederlandse tennissers treden volgende maand zonder Jean-Julien Rojer aan in de Daviscup. Ze nemen het op 18 en 19 september op tegen Uruguay.

Rojer testte vorige maand tijdens de Olympische Spelen positief op het coronavirus. Hij werd in Tokio overgebracht naar een speciaal quarantainehotel en kon pas veel later dan de rest van de tennisploeg huiswaarts keren. Rojer, die woensdag zijn 40e verjaardag viert, kwam sinds de Spelen niet meer in actie.

„Rojer wil zich focussen om eerst weer topfit te worden en het restant van het tennisjaar goed af te sluiten. Daar past een zware trip met het wisselen van ondergrond minder goed in, wat ik heel goed begrijp. Met Matwé hebben we een volwaardige vervanger”, verklaarde captain Paul Haarhuis.

Voor de ontmoeting met Uruguay selecteerde Haarhuis Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Robin Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. „Ik ben erg blij dat deze jongens zich weer beschikbaar stellen voor het team. Het is een pittige reis naar Uruguay en van hardcourt naar gravel vraagt ook veel van de jongens”, aldus Haarhuis. „We willen mee blijven spelen op het hoogste niveau en onze plaats in de wereldgroep behouden, dat is onze plek.”

Als Nederland Uruguay verslaat, bereikt de ploeg de Davis Cup Qualifiers, in het voorjaar van 2022. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.

IPC: twee Afghaanse paralympiërs geëvacueerd en veilig

10.12 uur: De twee Afghaanse sporters die zouden deelnemen aan de Paralympische Spelen zijn uit hun land geëvacueerd, maar zullen alsnog niet meedoen aan het sportevenement in Tokio, meldt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Volgens woordvoerder Craig Spence van het IPC zijn inspanningen geleverd om teakwondoka Zakia Khudadadi en atleet Hossain Rasouli op een veilige plaats onder te brengen. Zij waren de enige Afghanen die zouden meedoen aan de Paralympische Spelen. De 23-jarige Khudadadi zou zelfs de eerste Afghaanse vrouw ooit worden op de Paralympische Spelen.

Waar de Afghaanse paralympiërs nu zijn, maakte het IPC niet bekend. „Ik ga niet vertellen waar ze zijn, want dit gaat niet over sport. Dit gaat over mensenlevens en het beschermen van mensen”, zei Spence. „Het is duidelijk dat ze een zeer traumatische ervaring hebben doorgemaakt, ze krijgen psychologische hulp.”

De Afghaanse vlag was dinsdag wel te zien tijdens de openingsceremonie van de Paralympics. „Als teken van solidariteit”, zei voorzitter Andrew Parsons van het IPC. Een vertegenwoordiger van het hoge commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties droeg de vlag het Olympisch Stadion binnen.

Goffin kampt in aanloop naar US Open met knieblessure

08.40 uur: De Belgische tennisser David Goffin kampt in aanloop naar de US Open met een knieblessure. Om die reden trok hij zich terug uit het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem.

„Spijtig genoeg kan ik niet aantreden in Winston-Salem. Sinds enkele dagen heb ik pijn aan de linkerknie en onderga ik de nodige behandelingen in de hoop speelklaar te zijn voor de US Open”, schreef Goffin, afgezakt naar plek 30 op de wereldranglijst.

De 30-jarige Goffin, die zou aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro, is bezig aan een teleurstellend jaar. In juni liep hij op het grastoernooi van Halle een enkelblessure op en hij miste Wimbledon en de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag.

Rolstoelbasketbalsters verslaan regerend kampioen VS

08.37 uur: De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben op de eerste dag van de Paralympische Spelen in Tokio voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden versloeg de Verenigde Staten, de regerend paralympisch kampioen. Het werd 68-58.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters maakten het verschil in het laatste kwart. Ze begonnen dat kwart met een 52-50-achterstand.

Vijf jaar geleden waren de Amerikaanse basketbalsters in Rio de Janeiro in de finale Duitsland de baas. Nederland won toen brons.

Voetbalfans volgende maand weer welkom in stadions Argentinië

07.55 uur: Volgende maand mogen er voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer voetbalwedstrijden met publiek in de stadions afgewerkt worden in Argentinië, zo heeft de Argentijnse regering bekendgemaakt.

Voor het WK-kwalificatieduel tussen Argentinië en Bolivia, op 9 september in El Monumental in de hoofdstad Buenos Aires, mag 30 procent van de capaciteit benut worden. Tegen het einde van september zouden supporters ook weer welkom zijn bij de overige voetbalwedstrijden in het Zuid-Amerikaanse land, dat redelijk zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Alleen fans die volledig gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen, mogen het stadion in. Ook in Argentinië worden toeschouwers gevraagd te blijven zitten.

