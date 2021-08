Rolstoelbasketbalsters stunten tegen regerend paralympisch kampioen VS

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Goffin kampt in aanloop naar US Open met knieblessure

08.40 uur: De Belgische tennisser David Goffin kampt in aanloop naar de US Open met een knieblessure. Om die reden trok hij zich terug uit het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem.

„Spijtig genoeg kan ik niet aantreden in Winston-Salem. Sinds enkele dagen heb ik pijn aan de linkerknie en onderga ik de nodige behandelingen in de hoop speelklaar te zijn voor de US Open”, schreef Goffin, afgezakt naar plek 30 op de wereldranglijst.

De 30-jarige Goffin, die zou aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro, is bezig aan een teleurstellend jaar. In juni liep hij op het grastoernooi van Halle een enkelblessure op en hij miste Wimbledon en de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag.

Rolstoelbasketbalsters verslaan regerend kampioen VS

08.37 uur: De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben op de eerste dag van de Paralympische Spelen in Tokio voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden versloeg de Verenigde Staten, de regerend paralympisch kampioen. Het werd 68-58.

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters maakten het verschil in het laatste kwart. Ze begonnen dat kwart met een 52-50-achterstand.

Vijf jaar geleden waren de Amerikaanse basketbalsters in Rio de Janeiro in de finale Duitsland de baas. Nederland won toen brons.

Voetbalfans volgende maand weer welkom in stadions Argentinië

07.55 uur: Volgende maand mogen er voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer voetbalwedstrijden met publiek in de stadions afgewerkt worden in Argentinië, zo heeft de Argentijnse regering bekendgemaakt.

Voor het WK-kwalificatieduel tussen Argentinië en Bolivia, op 9 september in El Monumental in de hoofdstad Buenos Aires, mag 30 procent van de capaciteit benut worden. Tegen het einde van september zouden supporters ook weer welkom zijn bij de overige voetbalwedstrijden in het Zuid-Amerikaanse land, dat redelijk zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Alleen fans die volledig gevaccineerd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen, mogen het stadion in. Ook in Argentinië worden toeschouwers gevraagd te blijven zitten.

Goffin kampt in aanloop naar US Open met knieblessure

07.54 uur: De Belgische tennisser David Goffin kampt in aanloop naar de US Open met een knieblessure. Om die reden trok hij zich terug uit het voorbereidingstoernooi van Winston-Salem.

„Spijtig genoeg kan ik niet aantreden in Winston-Salem. Sinds enkele dagen heb ik pijn aan de linkerknie en onderga ik de nodige behandelingen in de hoop speelklaar te zijn voor de US Open”, schreef Goffin, afgezakt naar plek 30 op de wereldranglijst.

De 30-jarige Goffin, die zou aantreden tegen de Braziliaan Thiago Monteiro, is bezig aan een teleurstellend jaar. In juni liep hij op het grastoernooi van Halle een enkelblessure op en hij miste Wimbledon en de Olympische Spelen.

De US Open begint maandag.