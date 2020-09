Onderzoek naar besmetting publiek in Kuip

In het stadion mochten zondag 13.000 fans plaatsnemen. Dat waren er in de praktijk nog wat meer, omdat mensen uit één familie kaarten voor kinderen konden bijkopen.

Op de parterrevakken, de tribunes die het dichtst bij het veld zitten, werd halverwege de wedstrijd de anderhalve meter-regel niet overal meer nageleefd ondanks dat fans erop werden aangesproken. Het leidde tot ergernis bij tv-kijkers en supporters die wél een seizoenkaart hebben maar nu nog niet naar het stadion mochten. Een deel van hen vreest dat de uitverkoren fans die nu in het stadion mochten plaatsnemen het verpest voor de komende wedstrijden.

Feyenoord gaat de wedstrijd evalueren, maar heeft na de persconferentie van Mark Rutte vrijdag al alles in overleg met de gemeente gedaan en met het Medisch Centrum Erasmus het hele scenario doorgenomen om deze aantallen toeschouwers toe te laten.

Een van de extra maatregelen is dat Feyenoord het maximale aantal stewards en veiligheidsmensen inzet. Waar normaal 380 stewards paraat staan voor 45.000 fans, staan die er nu voor ruim 13.000 man.

Door wetenschappers van het Erasmus wordt in deze periode bovendien een nieuw onderzoek verricht naar de risico’s van besmetting door toeschouwers in een stadion en die in De Kuip in het bijzonder. Feyenoord heeft als enige Eredivisieclub een viroloog aangetrokken en heeft in de medische staf professor Casper van Eijck van datzelfde Erasmus zitten.

Woordvoerder Raymond Salomon van Feyenoord zegt: „Rond de thuiswedstrijden van Feyenoord wordt in de komende weken ook nog grootschalig onderzoek gedaan naar wat nu echt de kans op besmetting is in de buitenlucht van een stadion.”

Feyenoord erkent dat in het stadion meer geluid klonk dan in andere stadions tot gistermiddag. „Maar dat komt ook door het grotere aantal toeschouwers dat in zo’n groot stadion aanwezig is. En de vraag is of je het uiten van emoties, zoals gejuich, een stukje van het clublied of ontevredenheid rond een wedstrijd helemaal kunt uitbannen.

„ Bij PEC Zwolle, een week geleden, werd ook gezongen. Maar daar is een veel kleiner aantal mensen op de tribunes aanwezig. Op elk tribunevak was in elk geval voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Dat is uitvoerig berekend en daar houdt de club zich aan.”

Eerst intern maar vervolgens ook met het Erasmus MC en met de lokale driehoek gaat Feyenoord de wedstrijd van zondag tegen FC Twente evalueren. „Om te zien of ondanks onze maximale voorbereiding dingen in het vervolg toch nog anders zouden kunnen.”