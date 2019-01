SC Heerenveen haalt derde Scandinaviër

Ibrahim Dresevic (22) komt over van IF Elfsborg Ⓒ Via website IF Elfsborg

SC Heerenveen slaat een nieuwe Scandinavische slag. Centrale verdediger Ibrahim Dresevic (22) komt over van IF Elfsborg, de club waar in het verleden Lasse Nilsson en de onlangs verkochte Arber Zeneli werden weggeplukt.