Canada zonder Bouchard in Fed Cup tegen Nederland

De 24-jarige Bouchard, die op de Australian Open in de tweede ronde moest buigen voor Serena Williams, is afgevallen uit de voorselectie. De 18-jarige Bianca Andreescu geldt als de kopvrouw van Canada bij de ontmoeting in Wereldgroep II, op 9 en 10 februari in de Maaspoort.

Andreescu is dit jaar bijzonder sterk begonnen. De tiener won al zestien partijen. Als qualifier bereikte ze de finale in Auckland, onder meer dankzij zeges op Caroline Wozniacki en Venus Williams. Op de Australian Open drong Andreescu via de kwalificaties door tot het hoofdtoernooi, waar ze de tweede ronde haalde. Afgelopen week pakte de Canadese in Newport Beach de titel. Op weg naar de eindzege overklaste ze Bouchard (6-2 6-0).

Andreescu is nu op de 68e plaats de beste Canadese op de wereldranglijst. Ze komt samen met Rebecca Marino, Françoise Abanda en Gabriela Dabrowski naar Den Bosch.

De Nederlandse captain Paul Haarhuis heeft Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Demi Schuurs geselecteerd. Kiki Bertens slaat de Fed Cup-ontmoeting over.