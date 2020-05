KNVB-baas Gudde: geen winnaars in deze zaak

„Ik wil de woorden winnaars of verliezers niet gebruiken. Dat we naar de rechter moesten vond ik al erg genoeg, want ik snap ook dat deze uitspraak een bittere pil is voor beide voetbalclubs”, zei Gudde nadat de voorzieningenrechter in Utrecht zijn uitspraak had gedaan.

Onhandig

De KNVB kreeg op alle punten gelijk van de rechter, maar de raadpleging van de clubs verdiende niet de schoonheidsprijs. Gudde erkende dat hij „onhandig” is geweest. „We hebben steken laten vallen in de uitvoering en hadden duidelijker moeten zeggen dat het om een peiling ging en niet om een stemming. We hadden ook beter moeten verklaren hoe we zouden beslissen bij een onduidelijke uitkomst van de raadpleging”, zei de directeur schuldbewust.

Dolf Segaar Ⓒ BSR Agency

Advocaat Cambuur en De Graafschap gaat zich beraden

Advocaat Dolf Segaar wil de komende dagen benutten om te kijken of het nog zin heeft om met SC Cambuur en De Graafschap de strijd voor promotie naar de eredivisie voort te zetten. „Daar gaan we met z’n allen over praten”, zei hij. „Ik denk dat we in kunnen zetten op de ledenvergadering van de KNVB, maar ik weet niet hoe Cambuur en De Graafschap daarover denken.”

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland was duidelijk, erkende Segaar. „Hij heeft inderdaad al onze argumenten van tafel geveegd”, betreurde de advocaat. „Dan moet je jezelf afvragen of het nog zin heeft om in hoger beroep te gaan. Hij heeft ook geen spoedeisende ledenvergadering laten uitschrijven. Maar op 18 juni staat er wel een ledenvergadering bij de KNVB op het programma. Het zou mooi zijn als we dan alle clubs laten stemmen. Want het blijft duidelijk dat Cambuur en De Graafschap veel onrecht wordt aangedaan.”

„Het klopt dat het bestuur betaald voetbal ook na zo’n ledenvergadering de beslissing moet nemen”, vervolgde Segaar. „Maar als nu veruit de meeste clubs willen dat Cambuur en De Graafschap alsnog moeten promoveren. Dan luister je als KNVB toch naar je leden.”