’Keisse is een grote stommerik’

„Op deze manier proberen de grappige uit te hangen, was stom. Zéér stom. Ik minimaliseer het ook niet. Ik heb Iljo ook gezegd dat hij een grote stommerik is. Maar dat ze hem uit koers zetten, hoewel de politie de zaak als gesloten beschouwde, dat is buiten proportie”, aldus Lefevere in het Belgische Nieuwsblad

Keisse werd eerder deze week uit de Ronde van San Juan in Argentinië gezet vanwege seksistisch gedrag. De Belgische wielrenner was op zeer suggestieve wijze achter een vrouw gaan staan voor een foto.

Lefevere: „Ik heb laten onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als we uit de koers waren gestapt, maar dat was een te dure grap. Op basis van een UCI-reglement kon dat de ploeg tussen de 100.000 à 150.000 euro kosten. Dat kon ik moeilijk op Iljo Keisse verhalen, want dan mag hij met zijn gezin het hele jaar door rijst eten. Waarmee ik niet goedkeur wat hij gedaan heeft.”

