Sport kort: Mooie Europese affiches voor Makkelie en Kuipers

Veldlopen: Zilver voor belofte Lau bij EK

14.40 uur: Atlete Jasmijn Lau heeft bij de Europese kampioenschappen veldlopen in Lissabon het zilver veroverd bij de beloften, oftewel de categorie onder 23 jaar. De 20-jarige was in de cross over ruim 6 kilometer alleen niet opgewassen tegen de Deense Anna Emilie Møller.

Lau geldt als groot looptalent. Ze eindigde vorig jaar nog als vierde op de EK cross in Tilburg in de categorie onder 20 jaar. De Velpse was vorige winter de sterkste op het NK en pakte toen haar eerste titel bij de senioren. „Ik kan het amper geloven”, zei ze vol verbazing aan de finish. „Ik ben maanden geblesseerd geweest, het enige wat ik deed was zwemmen. Ik twijfelde of ik wel zou gaan, maar had zoiets van: laten we het maar proberen. Bovendien lag het parcours me wel, met al die heuvels”, zei Lau.

De Nederlandse beloften deden het goed in Lissabon. Jasmijn Bakker kwam als vierde over de finish. Diane van Es eindigde als elfde. De klasseringen van Lau, Bakker en Van Es leverden Oranje teamgoud op.

Veldrijden: Worst troeft Alvarado af

14.30 uur: Annemarie Worst heeft de cross uit de Superprestige van Zonhoven gewonnen. De Nederlandse veldrijdster raakte in de laatste ronde van de wedstrijd voorop samen met haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Worst was de snelste in de sprint. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse, Yara Kastelijn.

Inge van der Heijden was de vierde Nederlandse in de top 5. Ze hield de Belgische wereldkampioene Sanne Cant (6e) achter zich.

Voetbal: Mooie Europese affiches voor Makkelie en Kuipers

13.02 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie is door Europese voetbalbond UEFA aangesteld voor het Champions League-duel komende dinsdag tussen Red Bull Salzburg en Liverpool. Ook Björn Kuipers kreeg een wedstrijd toegewezen. Hij reist af naar Milaan voor het topduel tussen Internazionale en Barcelona.

Salzburg en Liverpool maken allebei nog kans op het bereiken van de knock-outfase. Titelverdediger Liverpool is koploper en staat op 10 punten, Salzburg heeft er 7. Barcelona is al verzekerd van overwintering in de Champions League, Inter nog niet.

Roy Eefting Ⓒ Hollandse Hoogte

Baanwielrennen: Zilver baanrenner Eefting op scratch

10.34 uur: Baanwielrenner Roy Eefting heeft bij de wereldbeker in het Nieuw-Zeelandse Cambridge de zilveren medaille veroverd op het onderdeel scratch. De geboren Harderwijker moest alleen de Oekraïner Roman Gladisj voor zich dulden.

Eefting won onlangs het goud op dit niet-olympische onderdeel bij de wereldbeker in Hongkong. Hij won begin dit jaar zilver op het WK. Hij was de enige Nederlandse deelnemer in Cambridge.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz kronen zich opnieuw tot wereldkampioen. Ⓒ Pedro Martinez/Sailing Energy

Zeilen: Goud voor zeilsters Bekkering en Duetz op WK

07.12 uur: De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn opnieuw wereldkampioen in de 49erFX-klasse. De twee prolongeerden de titel zondag voor de kust van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het duo finishte in de beslissende medalrace als derde, maar hield de Braziliaanse zeilsters Martine Grael en Kahena Kunze achter zich die als negende de eindstreep passeerden.

Beide duo’s begonnen de dag aan de leiding met netto 76 punten. De regerend wereld- en Europees kampioenen eindigden de laatste twee ’normale’ races zondag als negende en als vijfde. Grael en Kunze werden vijfde en elfde, waarop de Nederlanders met een kleine voorsprong begonnen aan de medalrace.

Bekkering en Duetz, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, zijn de eerste 49erFX-zeilsters ooit die twee keer op rij de wereldtitel winnen. „Het is een hele spannende week geweest met heel wisselende resultaten. De laatste dagen hebben we steady gevaren. In de medalrace stond er best veel wind en golven en hebben we ons eigen plan gevolgd. Heel tof om weer te winnen”, aldus Bekkering.

Bondscoach Jaap Zielhuis was zeer tevreden: „Annemiek en Annette zijn nóg beter en nóg allrounder geworden vergeleken met vorig jaar. Twee keer op rij winnen is wel heel speciaal. Zeker in een pre-olympisch jaar waarin de concurrentie het zwaarst is.”

Ook in de 49er deed Nederland goede zaken, Bart Lambriex en Pim van Vugt sloten het toernooi op de achtste positie af en hiermee kwalificeerden ze een Nederlandse boot voor de komende Zomerspelen. Scoren ze op een van de volgende grote toernooien nog een keer een top 8-notering, dan mag het duo zelf in Tokio varen.

„Bart en Pim hebben een enorm grote stap gezet sinds de zomer”, reageerde Zielhuis. „Ze doen de moeilijke dingen goed: onder stress keuzes maken in het spel met de wind en de 49er onder wisselende omstandigheden hard laten gaan. Dit is een team met nog veel potentie.”