Groenen, Van Es en Van de Sanden weer bij Oranje Leeuwinnen

Eerder deze maand ontbraken de toen geblesseerde Groenen en Van de Sanden in de selectie voor de dubbel met Slovenië en Rusland. Van Es onderging na het WK in Frankrijk een knieoperatie, waardoor ze de eerste vier EK-kwalificatiewedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan.

Voor de langdurig geblesseerde Lieke Martens (teen) en Stefanie van der Gragt (knie) komen de laatste interlands van dit jaar nog te vroeg.

Het team van bondscoach Sarina Wiegman speelt vrijdag 8 november eerst in Turkije. Vier dagen later is Slovenië in Arnhem de volgende opponent.

Nederland is na vier kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Engeland, net als de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.