Luiten begint sterk in Saoedi-Arabië

De 33-jarige Rotterdammer produceerde zes birdies, maar moest daar ook wel twee bogeys tegenover zetten. Luiten staat drie slagen achter op de voorlopige leider, Thomas Pieters. De Belg ging dankzij zeven birdies rond in 63 slagen.

De Nederlandse prof begon zijn seizoen met een derde plaats in Abu Dhabi. Vorige week in Dubai miste Luiten de ’cut’. Hij maakte toen één slag te veel om ook het weekeinde te mogen spelen.

Het toernooi in Saoedi-Arabië is nieuw op de Europese Tour. Het prijzengeld bedraagt omgerekend zo’n 3 miljoen euro, waarvan ruim 500.000 euro naar de winnaar gaat. Sommige golfers hebben afgezien van deelname aan het evenement, uit onvrede over het regime in het Arabische land.