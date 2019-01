Aanwinst te laat voor NAC Breda

Dervite (30) kwam eerder uit voor onder anderen Charlton Athletic en Bolton Wanderers.

Omdat de transfer voor 00.00 uur moet gebeuren, zal Dervite in ieder geval niet inzetbaar zijn voor het belangrijke duel met de Superboeren, komende vrijdagavond.

Trainer Mitchell van der Gaag kan wel beschikken over Alex Gersbach, een Australische linksback die eerder al was aangetrokken. Hij is inmiddels de zesde linksback in de selectie van de Bredanaars.

De oefenmeester kan vrijdag geen gebruikmaken van Mitchell te Vrede, Lucas Schoofs, Paolo Fernandes, Luka Ilic en Fabian Sporkslede.

„Het is een superbelangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent. Ik hoop dat we op de Vijverberg hetzelfde kunnen laten zien als afgelopen weekeinde in de tweede helft tegen ADO. Een aantal jongens zijn dan ook weer wat verder., zoals Gervane Kasteneer, Sullay Kaikai en Robert Mühren. Dan zitten we aanvallend ook wat ruimer”, aldus Van der Gaag.