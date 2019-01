’Tottenham en Schalke in gesprek om Vincent Janssen’

Niet alleen de Spurs, maar ook Betis Sevilla zit op het vinkentouw voor de diensten van Janssen. Naast deze twee clubs zouden ook Burnley, Cardiff en een nog onbekende Franse club geïnteresseerd zijn.

Cardiff zou echter al het maximum van twee huurspelers bereikt hebben en dus alleen Janssen kunnen halen als ze hem kopen. Gezien het prijskaartje lijkt dat niet te gaan gebeuren.

De spits tekende in 2016 een vierjarig contract bij de Spurs, nadat hij bij AZ topscoorder van Nederland was geworden. Janssen komt echter - mede eerder door blessures - niet in aanmerking voor speeltijd in Londen. Trainer Mauricio Pochettino kiest - ondanks de blessure van Harry Kane - liever voor Fernando Llorente. Ook de 20-jarige Kazaiah Sterling krijgt voorrang ten faveure van de Nederlander.