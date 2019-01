Griekspoor opent Daviscupduel in Ostrava

De 22-jarige Haarlemmer, nummer 211 van de wereld, treft op het hardcourt in de Ostravar Arena de Tsjechische kopman Jiri Vesely. Robin Haase, 54e op de mondiale ranglijst, neemt het daarna op tegen Lukas Rosol.

Bondscoach Paul Haarhuis heeft voor het dubbelspel op zaterdag Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop aangewezen. Namens het gastland staan Vesely en Adam Pavlásek als duo op het programma. Vesely speelt ook nog een enkelpartij tegen Haase, Griekspoor treft Rosol tegenover zich.

Tsjechië kan geen beroep doen op Tomás Berdych, op de 79e plaats de beste tennisser van zijn land op de wereldranglijst. De voormalige mondiale nummer vier slaat de Daviscup over. Berdych (33) overklaste Haase onlangs in de tweede ronde van de Australian Open.

De opzet van het landentoernooi is flink veranderd. Het knock-outsysteem heeft plaatsgemaakt voor een kwalificatieronde en een finaletoernooi van een week in Madrid. In november strijden achttien landen daar om de Daviscup. De partijen gaan niet meer over maximaal vijf sets, maar over drie.

De Nederlandse tennissers troffen Tsjechië zeven keer eerder, slechts twee keer won Oranje. De laatste ontmoeting, in september 2017, was memorabel. Nederland kwam in Den Haag met 2-0 achter te staan, maar pakte alsnog de winst (3-2) en promoveerde daardoor naar de wereldgroep. In de eerste ronde van de hoogste divisie was Oranje vorig jaar kansloos tegen Frankrijk, dat doordrong tot de finale, maar daarin moest buigen voor Kroatië.