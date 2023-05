Stemming doorgezet: commissarissen Ajax krijgen beloning

Woensdag tijdens de algemene ledenvergadering werd duidelijk dat bestuursraad-voorzitter Eijken met de statuten in zijn hand als grootaandeelhouder (73 procent) van de mogelijkheid gebruik had gemaakt al digitaal voor de beloning van de rvc te stemmen. Een voorstel dat hij nota bene zelf had ingediend. Omdat de hele bestuursraad vervolgens per 1 september zijn zetel ter beschikking stelde, vond de ledenvergadering dat de behandeling van het voorstel over de beloning moest worden uitgesteld. Maar Eringa, die de vergadering ondanks herhaaldelijke verzoeken niet schorste, wilde daar uiteindelijk niets van weten.

Daardoor incasseert hij jaarlijks 35.000 euro, voetbalcommissaris Jan van Halst zelfs 45.000 euro en krijgen de andere commissarissen Georgette Schlick, Annette Morsman en Cees van Oevelen 25.000 euro. Erelid Arie van Os noemde dat eerder al ’ronduit belachelijk’ en ’schaamteloos’.

Met het in stemming brengen van het voorstel neemt Eringa, die door aanwezigen op de BAVA als hautain, arrogant en ongeschikt wordt omschreven, een risico. En dat beseft hij, zo gaf hij aan. De door de ereleden van Ajax nieuw te vormen bestuursraad kan de commissarissen naar huis sturen. Of het zo ver komt en de Fluwelen Revolutie 2.0 doorgaat, beslissen de leden van Ajax, van wie een deel woedend is over de huidige gang van zaken.