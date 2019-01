Atletiekbaas Coe gaat voor tweede termijn

De 62-jarige Brit, winnaar van olympisch goud op de 1500 meter bij de Spelen van 1980 en 1984, werd in 2015 gekozen als opvolger van Lamine Diack. Coe kreeg toen de voorkeur boven Sergei Boebka.

De Brit trad aan in de periode dat de IAAF middenin een dopingschandaal zat. Honderden atleten zouden verboden middelen hebben kunnen gebruiken omdat de atletiekfederatie laks optrad tegen doping. Onder bewind van Coe werden Russische atleten uitgesloten van deelname aan internationale evenementen, waaronder de Olympische Spelen van Rio 2016.

,,We zijn twee, drie jaar bezig geweest met hervormingen, met zorgen voor een veilige structuur, met het vertrouwen in de sport terugwinnen'', zegt Coe, de voorzitter van het organisatiecomité bij de Spelen van Londen 2012. ,,De volgende stap is innovatie, de sport laten groeien. Dat is het leuke deel van de opdracht. Die wil ik de komende jaren graag uitvoeren.''