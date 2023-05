Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse PSV kan weer helemaal opnieuw beginnen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV is trainer Ruud van Nistelrooy kwijt. Het is nog maar de vraag of Xavi Simons (m.) blijft. En hoe zit het met de toekomst van Luuk de Jong (r.)? Ⓒ Getty Images

EINDHOVEN - Nog maar kort geleden filosofeerde Ruud van Nistelrooy over mooie tijden die in aantocht waren voor PSV. Er stond een raamwerk van een elftal vol talent, dat onder zijn leiding de komende jaren voor de prijzen zou gaan. Inmiddels staat het er heel anders voor. Van Nistelrooy is opgestapt en de toekomst van het huidige elftal is met vraagtekens omgeven. Eigenlijk moet PSV deze zomer helemaal opnieuw beginnen.