Vogel weg als jeugdtrainer bij PSV

De voormalige Zwitserse middenvelder keert wegens privé-omstandigheden terug naar zijn eigen land, meldt de Eindhovense voetbalclub.

,,Het is jammer dat het zo loopt, maar we hebben met wederzijds respect afscheid genomen'', aldus Ernest Faber, hoofd van de jeugdopleiding van PSV. Oud-international Wilfred Bouma, Rick de Rooij en Vincent Heilmann nemen de leiding van het betreffende jeugdteam tot het einde van dit seizoen over.

De 41-jarige Vogel speelde tussen 1999 en 2005 meer dan tweehonderd wedstrijden voor PSV. Met de Brabanders behaalde hij vier landstitels. Ook bereikte Vogel met PSV in 2005 de halve eindstrijd in de Champions League.

Vogel was bezig aan zijn eerste seizoen als jeugdtrainer van PSV.