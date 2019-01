Diks verruilt Fiorentina voor Empoli

De Nederlandse verdediger wordt door de Italiaanse voetbalclub voor anderhalf jaar gehuurd van Fiorentina, waar hij dit seizoen niet aan voetballen toekwam.

Empoli staat in de Serie A op de zeventiende plaats. De nummers achttien tot en met twintig degraderen aan het einde van het seizoen naar het tweede niveau.

De 22-jarige Diks brak op jonge leeftijd in het betaald voetbal door bij Vitesse. De rechtsback stapte in de zomer van 2016 over naar Fiorentina, dat hem direct weer aan Vitesse verhuurde en een jaar later aan Feyenoord. Diks won in 2017 de KNVB-beker met Vitesse en in 2018 deed hij dat met Feyenoord.