Excelsior haalt Duitse spits van Celta

De Rotterdamse club huurt de Duitser voor de rest van het seizoen van Celta de Vigo. Eckert (22) maakt vermoedelijk al deel uit van de selectie voor de derby met Feyenoord van komende zondag.

„Ik heb in totaal zo’n tien, elf keer voor het eerste elftal van Celta de Vigo gespeeld, maar het was lastig om veel speelminuten te krijgen”, zegt Eckert, die in zijn jeugd speelde bij clubs als FC Köln en Borussia Mönchengladbach. „Daarom heb ik nu de keuze gemaakt om naar Excelsior te komen. Ik hoop hier het komend half jaar veel speelminuten te kunnen maken.”