ADO verhuurt Kuipers aan FC Emmen

Nick Kuipers komt op huurbasis over van ADO Den Haag, waar hij niet kon rekenen op eenbasisplaats.

Kuipers was bezig aan zijn tweede seizoen bij ADO, dat hem in de zomer van 2017 van eerstedivisionist MVV over nam.

„De verhuur van Nick betekent niet dat we in hem geen perspectief meer zien. Nick staat hier nog tot medio 2021 onder contract en kan komende zomer gewoon weer de kans krijgen om zich te laten zien”, zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO.

FC Emmen maakte eerder op donderdag bekend Lukic de rest van dit seizoen te huren van Sporting Braga.